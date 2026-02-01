Медведев ответил, чего никак нельзя допустить после окончания СВО Медведев призвал не допустить новых конфликтов после завершения СВО

Думать о том, что будет после завершения специальной военной операции на Украине, нужно уже сейчас, такое мнение в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, важно не допустить начала новых конфликтов. При этом политик подчеркнул, что факт военной победы России очень важен.

Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно, — убежден Медведев.

Он также уверен, что цели специальной военной операции на Украине, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты. По словам Медведева, с 2022 года они никак не изменились.

Что касается контактов России и США при президенте Дональде Трампе, по мнению Медведева, они стали более продуктивными. Это «идет на пользу делу», поскольку хозяин Белого дома хочет остаться в истории миротворцем и «реально старается это делать», считает зампред Совета безопасности.