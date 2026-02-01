Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 14:27

Медведев ответил, чего никак нельзя допустить после окончания СВО

Медведев призвал не допустить новых конфликтов после завершения СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Думать о том, что будет после завершения специальной военной операции на Украине, нужно уже сейчас, такое мнение в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, важно не допустить начала новых конфликтов. При этом политик подчеркнул, что факт военной победы России очень важен.

Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно, — убежден Медведев.

Он также уверен, что цели специальной военной операции на Украине, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты. По словам Медведева, с 2022 года они никак не изменились.

Что касается контактов России и США при президенте Дональде Трампе, по мнению Медведева, они стали более продуктивными. Это «идет на пользу делу», поскольку хозяин Белого дома хочет остаться в истории миротворцем и «реально старается это делать», считает зампред Совета безопасности.

Россия
СВО
Украина
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя Зеленского всплыло в письмах Эпштейна
В ГД отреагировали на идею ввести отцовский капитал для многодетных семей
В Совбезе России напомнили Стуббу один неудобный факт о Финляндии
Эпштейн обсуждал восстание на Украине с представителем семьи Ротшильд
Медведев обвинил власти ЕС в противоречии интересам стран-членов
Лютый дубак и холод до –25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Поезд с российским зерном отправился в Армению транзитом через Азербайджан
Украинцы взяли коммунальщика в «заложники» на фоне блэкаута
Мошенники обменяли пенсионерке все ее накопления на билеты банка приколов
«Шайка безумцев»: Медведев поставил «диагноз» европейским лидерам
В Подмосковье проверят людей на смертельно опасную болезнь
Кадры с держащимися за руки Джей Ло и Аффлеком «взорвали» соцсети
В Финляндии утверждают, что РФ восстанавливает военную базу у Петрозаводска
«Система пошла вразнос»: политолог о призыве Трампа арестовать Обаму
«В 2,5 раза дешевле»: в ГД нашли более выгодную альтернативу ипотеке
«Очевидно»: Медведев нашел объяснение хаотичности Трампа
«Будет преступлением»: Лавров предостерег от конфронтации с США
Медведев подловил Трампа на хитрой схеме управления американцами
«Главное остается»: Медведев о связи СВО и Великой Отечественной войны
В Совбезе России заявили о видимых признаках скорой победы в СВО
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.