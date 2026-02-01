Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 14:23

«На пользу дела»: Медведев высказался о контактах с Трампом

Медведев: контакты с США при Трампе стали намного продуктивнее

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Контакты России и США при президенте Дональде Трампе стали более продуктивными, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, это «идет на пользу делу», поскольку глава Белого дома хочет остаться в истории миротворцем и «реально старается это делать».

Контакты с американцами стали гораздо более продуктивными. И мне кажется, это на пользу делу, — отметил Медведев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что отказ Трампа от миротворческой миссии в украинском конфликте подтолкнет Евросоюз к новым шагам по поддержке Киева. По его словам, европейские страны негативно воспринимают идеи уступок в адрес России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва практически согласилась с предложениями американского лидера, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Россия якобы что-то отвергает.

