Контакты России и США при президенте Дональде Трампе стали более продуктивными, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, это «идет на пользу делу», поскольку глава Белого дома хочет остаться в истории миротворцем и «реально старается это делать».

Контакты с американцами стали гораздо более продуктивными. И мне кажется, это на пользу делу, — отметил Медведев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что отказ Трампа от миротворческой миссии в украинском конфликте подтолкнет Евросоюз к новым шагам по поддержке Киева. По его словам, европейские страны негативно воспринимают идеи уступок в адрес России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва практически согласилась с предложениями американского лидера, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Россия якобы что-то отвергает.