«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске

«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске Путин заявил, что Россия практически согласилась с предложениями Трампа

Россия практически согласилась с предложениями американского лидера Дональда Трампа, озвученными во время встречи на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства подчеркнул, что утверждения о том, что Москва что-то отвергает, некорректны.

Мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно, — отметил он.

По словам президента, на предварительных встречах в Москве российская сторона получила предложения и просьбу пойти на определенные компромиссы. Прибыв на Аляску, Путин заявил, что для России это будут «непростые решения, но с предлагаемыми компромиссами согласны».

Российский лидер сообщил, что глава Белого дома предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Путин считает намерения американского коллеги искренними.

До этого Трамп вновь заявил о необходимости быстрых решений со стороны Украины в мирном процессе. Президент США объяснил свою позицию опасениями, что Москва якобы может пересмотреть свои условия. Трамп подтвердил, что стороны приближаются к определенному пониманию, однако подчеркнул фактор времени как критически важный.