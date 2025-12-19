Трамп попросил Украину поспешить с урегулированием Трамп: Украина должна спешить, пока Россия не изменила позицию по урегулированию

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости быстрых решений со стороны Украины в мирном процессе. В заявлении, сделанном в Белом доме, американский лидер объяснил свою позицию опасениями, что Москва якобы может пересмотреть свои условия.

Отвечая на вопрос журналистки о перспективах диалога, Трамп подтвердил, что стороны приближаются к определенному пониманию, однако подчеркнул фактор времени как критически важный. По его мнению, промедление Украины может привести к изменению российской позиции, что осложнит достижение договоренностей.

Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там. И каждый раз, когда они думают слишком долго, Россия меняет точку зрения, — сказал Трамп в Белом доме.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке контактов между представителями России и США. Это указывает на активизацию дипломатической активности.

Ранее иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине. Также они хотят задать вопрос про характер отношений между лидерами России и США.