Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца Политолог Рар: отказ США от миротворчества спровоцирует ЕС на новую помощь Киеву

Отказ президента США Дональда Трампа от миротворческой миссии в украинском конфликте подтолкнет Евросоюз к новым шагам по поддержке Киева, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, европейские страны негативно воспринимают идеи уступок в адрес России.

Если Трамп отстранится от миротворчества [в конфликте на Украине], то в Евросоюзе это воспримут как сигнал к новой военной и экономической помощи Киеву. Миротворческая миссия Трампа, которая подразумевает уступки в адрес России, не нравится и не поддерживается европейцами, — пояснил Рар.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер не примут участия в очередном раунде консультаций по украинскому урегулированию. По его словам, новая встреча намечена на 1 февраля в Абу-Даби.

Рубио ранее объявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По словам госсекретаря США, речь идет о развертывании небольшого контингента европейских войск.