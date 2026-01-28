Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:06

Рубио подтвердил достижение соглашения по гарантиям безопасности для Киева

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о развертывании небольшого контингента европейских войск.

Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности. <…> Эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, а затем и поддержку со стороны США, — сказал Рубио.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в ОАЭ чувствительными и сложными. Он объяснил, что публичное обсуждение деталей встречи может повлиять на переговорный процесс, поэтому он проходил в закрытом режиме.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о территориях оторваны от реальности. Он отметил, что подобные заявления вызвали у него крайнее удивление. Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 20-пунктное соглашение Киев подпишет с США, а Вашингтон отдельно — с Россией.

