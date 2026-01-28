В США высказались после слов Зеленского о территориальных уступках Дэвис: слова Зеленского о территориях оторваны от реальности

Слова президента Украины Владимира Зеленского о территориях оторваны от реальности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. Он отметил, что подобные заявления вызвали у него крайнее удивление.

Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории, — прокомментировал Дэвис.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Украинский президент призвал западные страны усилить свою поддержку страны, несмотря на заявление некоторых государств о приоритете внутреннего бюджета над военной помощью Киеву. После этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что характерное поведение Зеленского отражает его стиль общения, а не кризис. По его словам, Запад, поощряя такое поведение, показывает, что не воспринимает украинского лидера всерьез.

До этого сообщалось, что Зеленский в беседе с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким допустил оговорку в слове «возможность», перейдя на русский язык. Зеленский заявил, что конкретные гарантии безопасности для Украины помогут определить дату завершения конфликта.