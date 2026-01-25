Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 22:57

Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами

Зеленский перешел на русский в разговоре с Науседой и Навроцким

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким перешел на русский язык. Он оговорился в слове «возможность». Встреча лидеров стран транслировалась на YouTube.

Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта], — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский на полях ВЭФ потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам. Кроме того, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский в Давосе продемонстрировал собственное высокомерие во время выступления. По его словам, политику нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего на коррупции.

Украина
Владимир Зеленский
Евросоюз
Гитанас Науседа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 26 января — Ермилов день: все внимание кошкам!
Запорожская область частично лишились электроснабжения
«Прямолинейно, он прав»: во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском
Россия требует доступа к экипажу захваченного танкера «Маринера»
«Катастрофа»: Трамп высказался о саморазрушении Канады
Пушилин сообщил о прорыве армии России возле Константиновки
«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ
Сотрудников украинских военкоматов увидели на рейде с шевронами СС
Названо число сбитых над Россией за три часа украинских БПЛА
Высокопоставленный военный из КНР может оказаться американским шпионом
Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в определенный срок
Президент Сербии раскрыл часть мирного плана по Украине
Украинский город содрогнулся от взрывов
Стало известно о наступлении армии РФ по всей линии фронта
Гостей московского ресторана эвакуировали из-за возгорания
В массовом ДТП в Ленобласти пострадал ребенок и четверо взрослых
Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге
Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв
В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.