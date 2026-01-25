Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами

Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами Зеленский перешел на русский в разговоре с Науседой и Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким перешел на русский язык. Он оговорился в слове «возможность». Встреча лидеров стран транслировалась на YouTube.

Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта], — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский на полях ВЭФ потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам. Кроме того, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский в Давосе продемонстрировал собственное высокомерие во время выступления. По его словам, политику нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего на коррупции.