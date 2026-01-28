Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:03

Песков двумя словами охарактеризовал переговоры в Абу-Даби

Песков: переговоры в ОАЭ являются чувствительными и сложными

Фото: МИД ОАЭ/РИА Новости
Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби являются чувствительными и очень сложными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он указал, что проходят они в закрытом режиме, передает ТАСС.

Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично — это вредить делу переговоров, — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что трехсторонняя встреча по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится в Абу-Даби 1 февраля. Он также уточнил, что окончательная дата может быть изменена.

Тем временем помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предлагал ему рассмотреть возможность встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты. Ушаков назвал два условия России для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне. Первое — хорошая подготовка, второе — ориентированность процесса на достижение конкретных позитивных результатов.

Дмитрий Песков
переговоры
Кремль
Украина
