Песков двумя словами охарактеризовал переговоры в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби являются чувствительными и очень сложными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также он указал, что проходят они в закрытом режиме, передает ТАСС.

Эти переговоры по очень чувствительной теме. Очень сложные переговоры. И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично — это вредить делу переговоров, — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что трехсторонняя встреча по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится в Абу-Даби 1 февраля. Он также уточнил, что окончательная дата может быть изменена.

Тем временем помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предлагал ему рассмотреть возможность встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Москва никогда не отказывалась и не отвергнет в будущем подобные контакты. Ушаков назвал два условия России для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне. Первое — хорошая подготовка, второе — ориентированность процесса на достижение конкретных позитивных результатов.