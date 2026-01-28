В Кремле анонсировали встречу трехсторонней группы по Украине Песков: встреча трехсторонней группы по Украине состоится 1 февраля в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится 1 февраля в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, что окончательная дата может быть изменена, передает РИА Новости.

Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого, — прокомментировал Песков.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин высказал предположение о том, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби будет посвящен обсуждению территориальных вопросов. По его словам, президент США Дональд Трамп активно поддерживает эту тему. Самонкин также считает, что президент Украины Владимир Зеленский попытается переложить ответственность на третьих лиц.

До этого Песков заявил, что переговоры трехсторонней группы по Украине в Абу-Даби — это только начало рабочего процесса. Он подчеркнул, что обсуждение отдельных пунктов повестки без общей картины некорректно.