Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, запланированный в Абу-Даби, будет сосредоточен на обсуждении территориальных вопросов, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, одним из активных сторонников этой темы является президент США Дональд Трамп.

На предстоящем раунде переговоров [в Абу-Даби] по урегулированию украинского конфликта, который запланирован на начало февраля, естественно, ярче всего будет звучать вопрос о территориальной принадлежности. И сам Трамп, и американская сторона говорят, что при заключении мирной сделки Киеву необходимо отказаться от всех территорий, которые получила Россия в рамках СВО. Плюс [речь] идет о формате Крыма, и связано это как раз с референдумами от 2022 года. Но [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сейчас попытается всеми путями переложить вину и ответственность на каких-то третьих лиц, — поделился Самонкин.

Ранее сообщалось, что США выдвинули Украине условия для обеспечения гарантий безопасности. В частности, в Вашингтоне дали понять Киеву, что необходимо согласиться на сделку с отказом от притязаний на территории.