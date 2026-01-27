Украина получила от США четкие условия предоставления гарантий безопасности

Соединенные Штаты выдвинули Украине условия для предоставления гарантий безопасности, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на восемь осведомленных источников. В частности, в Вашингтоне дали понять Киеву, что он должен согласиться на сделку с отказом от притязаний на территории.

Администрация [президента США Дональда] Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку, — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США считает прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины историческим событием. По ее словам, в ходе переговоров удалось продвинуться к миру.

При этом, как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прошедшие в Абу-Даби переговоры на Украине представляют собой лишь старт рабочего процесса. По его словам, вести фрагментарное обсуждение отдельных пунктов повестки было бы неправильно.