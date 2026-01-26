Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 23:30

Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа назвала прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, удалось продвинуться к миру.

В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер, — сказала Ливитт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что президент Украины Зеленский находится на грани срыва из-за сильного давления со стороны Вашингтона после саммита в Давосе. Он отметил, что переговоры шли между двумя «старшими партнерами» — Россией и США, а Украине пришлось принимать их условия. Также он выразил мнение, что Зеленский, перестав быть ценным игроком, стал обузой для США и может быть устранен.

Белый дом
США
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое детей, дом в Монако, фобии: история любви Бьорндалена и Домрачевой
«Нужен "горшочник"»: Фрейндлих назвала отличие молодости от старости
В Новоуральске отец насмерть забил своего двухмесячного сына
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Мясников призвал никогда не сдавать один анализ без показаний врача
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 января 2026 года
Приметы 27 января — Нинин день: забота о кормилице и белые туманы
Поклонницы, внебрачная дочь, Госдума, Рублев: как живет Марат Сафин
Бывший испанский военный заявил о «тактическом отступлении» Украины
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби
«Многое сделано»: Беглов поблагодарил Путина от лица ветеранов-блокадников
«За кулисами»: Рютте о работе над снятием ограничений на оружие ВСУ
Свобода от долгов: 5 причин не торопиться с банкротством
ЦСКА взял верх над «Северсталью» в московском матче КХЛ
США запускают своего «Терминатора»: Пентагон внедряет ИИ, чем это опасно
Экипаж российского буксира спас филиппинца в Южно-Китайском море
«Нужно быть безмозглым, чтобы верить»: Дуров о безопасности WhatsApp
Глава Еврокомиссии намерена подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.