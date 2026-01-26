Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби

Администрация президента США Дональда Трампа назвала прошедшую в ОАЭ встречу представителей России и Украины историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, удалось продвинуться к миру.

В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер, — сказала Ливитт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что президент Украины Зеленский находится на грани срыва из-за сильного давления со стороны Вашингтона после саммита в Давосе. Он отметил, что переговоры шли между двумя «старшими партнерами» — Россией и США, а Украине пришлось принимать их условия. Также он выразил мнение, что Зеленский, перестав быть ценным игроком, стал обузой для США и может быть устранен.