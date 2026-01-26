Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:41

Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине

Песков призвал не рассчитывать на результативность контактов с США по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сторонам предстоит провести еще «много работы».

Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня, — убежден Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию в Анкоридже. По его словам, российский лидер Владимир Путин лично пригласил американского коллегу.

При этом, как предположил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин, будет подписывать мирное соглашение по Украине только с легитимными представителями власти. Он отметил, что президент Владимир Зеленский не обладает необходимыми полномочиями для фиксации договоренностей.

Кремль
Дмитрий Песков
Украина
США
переговоры
