Трамп получил приглашение посетить Россию

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу.

Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано, — отметил дипломат.

Рябков добавил, что никакого практического развития эта идея с тех пор не получила. При этом позиция России относительно всех форматов встреч лидеров РФ и США неизменна: сначала должна быть достигнута ясность по существу предстоящих переговоров, лишь затем возможна договоренность о конкретной площадке встречи.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже попала в список наиболее значимых событий уходящего года. Этот саммит имел особое международное значение и способствовал восстановлению уважительного отношения США к России.

До этого Путин заявил, что Россия практически согласилась с предложениями Трампа, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Москва якобы что-то отвергает. По словам президента, на предварительных встречах в Москве российская сторона получила предложения и просьбу пойти на определенные компромиссы.