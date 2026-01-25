Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:54

«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского

Политолог Самонкин: Путин будет подписывать мир с легитимной властью Украины

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Российский лидер Владимир Путин будет подписывать мирное соглашение о завершении конфликта с легитимными представителями украинской власти, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что действующий глава Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми полномочиями для фиксации договоренностей.

Здесь существует интересная особенность: с Зеленским Путин может встречаться. Это не противоречит нормам международного права и дипломатическому протоколу, как и созваниваться. Просто, если речь идет о выходе на соответствующие соглашения, подписании этих соглашений, то, естественно, нужна легитимная форма с той стороны. А там постоянно коррупционные скандалы, то есть одних чиновников меняют на других, третьих снимают, четвертых переставляют, пятых, шестых. То есть Зеленский нелегитимен, Верховная рада тоже нелегитимна, ссылаются на постоянные блэкауты, на постоянные военные действия, ― объяснил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что военный конфликт стал источником заработка для Зеленского и его союзников. Также он добавил, что отсутствие европейских политиков на переговорах о мирном урегулировании можно считать позитивным сигналом и надеждой на завершение конфликта.

В этом и заключается парадокс: при принятии решений и заключении данных соглашений, которые потом поддерживаются на уровне Совбеза ООН, как когда-то было с Минскими соглашениями, нужна легитимная форма. С [Петром] Порошенко (экс-президент Украины. ― NEWS.ru) было проще работать в свое время. Зеленский крайне агрессивен и крайне заинтересован в продолжении военного конфликта как способе обогащения себя и своей команды. Им Украина не нужна в качестве какого-то национально ориентированного проекта. Просто они на этих боевых действиях очень сильно зарабатывают. И в этом отношении, конечно, кроется вся беда, ― резюмировал Самонкин.

США считают, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро, передает портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа. В материале уточняется, что перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России
Стало известно, какие болезни лишат прав в 2026 году
В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств
Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна
Москва жестко высказалась о судьбе Мадуро и действиях США
Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета
Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
Названо возможное требование к размещению войск из нейтральных стран в ДНР
А я пойму все по глазам: вычисляем лжеца по взгляду, мимике и жестам
Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали
Умер работавший с Высоцким гитарист
«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас
«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии
«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина
Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.