Российский лидер Владимир Путин будет подписывать мирное соглашение о завершении конфликта с легитимными представителями украинской власти, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что действующий глава Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми полномочиями для фиксации договоренностей.

Здесь существует интересная особенность: с Зеленским Путин может встречаться. Это не противоречит нормам международного права и дипломатическому протоколу, как и созваниваться. Просто, если речь идет о выходе на соответствующие соглашения, подписании этих соглашений, то, естественно, нужна легитимная форма с той стороны. А там постоянно коррупционные скандалы, то есть одних чиновников меняют на других, третьих снимают, четвертых переставляют, пятых, шестых. То есть Зеленский нелегитимен, Верховная рада тоже нелегитимна, ссылаются на постоянные блэкауты, на постоянные военные действия, ― объяснил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что военный конфликт стал источником заработка для Зеленского и его союзников. Также он добавил, что отсутствие европейских политиков на переговорах о мирном урегулировании можно считать позитивным сигналом и надеждой на завершение конфликта.

В этом и заключается парадокс: при принятии решений и заключении данных соглашений, которые потом поддерживаются на уровне Совбеза ООН, как когда-то было с Минскими соглашениями, нужна легитимная форма. С [Петром] Порошенко (экс-президент Украины. ― NEWS.ru) было проще работать в свое время. Зеленский крайне агрессивен и крайне заинтересован в продолжении военного конфликта как способе обогащения себя и своей команды. Им Украина не нужна в качестве какого-то национально ориентированного проекта. Просто они на этих боевых действиях очень сильно зарабатывают. И в этом отношении, конечно, кроется вся беда, ― резюмировал Самонкин.

США считают, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро, передает портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа. В материале уточняется, что перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.