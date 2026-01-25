Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 02:58

В США допустили встречу Путина и Зеленского

Axios: США допускают скорое проведение встречи Путина и Зеленского

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
США считают, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро, передает портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа. В материале уточняется, что перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.

Мы думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому, — считает источник издания.

При этом собеседник портала добавил, что переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) прошли «настолько хорошо, насколько [в Вашингтоне] могли себе представить». США довольны прогрессом, отметил он.

Ранее научный сотрудник Института имени Куинси Марк Эпископос заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским дала мощный позитивный импульс дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Белый дом и его партнеры достигли содержательного прогресса в формировании рамочной договоренности.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном. Глава государства понимает, что, скорее всего, ему просто выдвинут условия, которые придется принять, или же оставят наедине со своими проблемами, пояснил он.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
США
