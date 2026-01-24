«Вас тронет»: Фомин анонсировал выход мемуаров

Исполнитель Митя Фомин сообщил, что готовит к публикации свои мемуары, передает Super.ru. По его словам, он готовит книгу уже четыре месяца.

Эта книга не просто хроника событий, она про путь, внутренние повороты, сцену и жизнь за сценой. Конечно, много историй, которые не смогу пока рассказать по разным причинам. Но то, что смогу, надеюсь, вас тронет, — признался Фомин.

По словам исполнителя, его книга может понравиться не всем. При этом Фомин выразил надежду, что его труд принесет читателям вдохновение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Фомин может столкнуться с уголовной ответственностью за неоказание медицинской помощи. Певец, имеющий диплом педиатра, признался, что никогда не работал по профессии и с удивлением узнал о существовании соответствующей правовой нормы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о предъявлении Фомину требований о выплате 500 тыс. рублей. Причиной стало исполнение артистом песен «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом мероприятии, что правообладатели расценили как нарушение своих авторских прав.