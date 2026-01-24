Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:35

«Вас тронет»: Фомин анонсировал выход мемуаров

Фомин рассказал, что собирается выпустить мемуары

Митя Фомин Митя Фомин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Исполнитель Митя Фомин сообщил, что готовит к публикации свои мемуары, передает Super.ru. По его словам, он готовит книгу уже четыре месяца.

Эта книга не просто хроника событий, она про путь, внутренние повороты, сцену и жизнь за сценой. Конечно, много историй, которые не смогу пока рассказать по разным причинам. Но то, что смогу, надеюсь, вас тронет, — признался Фомин.

По словам исполнителя, его книга может понравиться не всем. При этом Фомин выразил надежду, что его труд принесет читателям вдохновение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Фомин может столкнуться с уголовной ответственностью за неоказание медицинской помощи. Певец, имеющий диплом педиатра, признался, что никогда не работал по профессии и с удивлением узнал о существовании соответствующей правовой нормы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о предъявлении Фомину требований о выплате 500 тыс. рублей. Причиной стало исполнение артистом песен «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом мероприятии, что правообладатели расценили как нарушение своих авторских прав.

мемуары
Митя Фомин
певцы
анонсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.