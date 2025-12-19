Новый год-2026
Путин объяснил, почему не собирается писать мемуары

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года...» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года...» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что не намерен писать мемуары. Глава государства отметил, что, пока текущая работа продолжается, необходимости заниматься самооценками он не видит.

Я считаю, что надо просто работать. А в мемуарах даются оценки самим себе. Пусть люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе, работе команды, — отметил президент.

Также в ходе прямой линии Путин надиктовал послание, которое хотел бы оставить в капсуле времени для будущих поколений. В нем президент выразил уверенность, что сам факт прочтения этого текста потомками станет доказательством неразрывной связи эпох и того, что нынешнее поколение «жило не напрасно». Глава государства подчеркнул, что все труды, борьба и заботы современников были направлены на решение вызовов своего времени и мысль о будущем.

Кроме того, президент рассказал, что звонил одному из командиров на фронт. Глава государства уточнил, что звонок состоялся, когда обсуждались доклады по освобождению Северска. Один из командиров в кабинете обратился к Путину и рассказал, что ему неловко общаться с президентом, пока его товарищ на фронте. В ответ глава государства принял решение позвонить руководителю второй бригады на передовую.

