Путин объяснил, почему не собирается писать мемуары

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что не намерен писать мемуары. Глава государства отметил, что, пока текущая работа продолжается, необходимости заниматься самооценками он не видит.

Я считаю, что надо просто работать. А в мемуарах даются оценки самим себе. Пусть люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе, работе команды, — отметил президент.

Также в ходе прямой линии Путин надиктовал послание, которое хотел бы оставить в капсуле времени для будущих поколений. В нем президент выразил уверенность, что сам факт прочтения этого текста потомками станет доказательством неразрывной связи эпох и того, что нынешнее поколение «жило не напрасно». Глава государства подчеркнул, что все труды, борьба и заботы современников были направлены на решение вызовов своего времени и мысль о будущем.

Кроме того, президент рассказал, что звонил одному из командиров на фронт. Глава государства уточнил, что звонок состоялся, когда обсуждались доклады по освобождению Северска. Один из командиров в кабинете обратился к Путину и рассказал, что ему неловко общаться с президентом, пока его товарищ на фронте. В ответ глава государства принял решение позвонить руководителю второй бригады на передовую.