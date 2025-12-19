Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:48

Путин вспомнил, как звонил одному из командиров на фронте

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин рассказал, что звонил одному из командиров на фронт. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве глава государства уточнил, что звонок состоялся, когда обсуждались доклады по освобождению Северска.

Один из командиров в кабинете обратился к Путину и рассказал, что ему неловко общаться с президентом, пока его товарищ на фронте. В ответ глава государства принял решение позвонить руководителю второй бригады на передовую.

И вдруг он (командир в кабинете — NEWS.ru) мне говорит: «Мне так неудобно, я здесь, а мой товарищ, командир другой бригады, которая воюет рядом, он там. [Он] представитель небольшого народа Дагестана, настоящий воин, патриот России и прекрасный командир». Я через военную связь нашел этого второго командира прямо в пункте его боевого управления, поговорил с ним и передал трубку командиру бригады, который находился у меня в кабинете, — поделился Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции на Украине, поскольку не она инициировала конфликт. Глава государства напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот в 2014 году.

Владимир Путин
звонки
командиры
фронты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.