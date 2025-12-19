Путин вспомнил, как звонил одному из командиров на фронте

Президент России Владимир Путин рассказал, что звонил одному из командиров на фронт. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве глава государства уточнил, что звонок состоялся, когда обсуждались доклады по освобождению Северска.

Один из командиров в кабинете обратился к Путину и рассказал, что ему неловко общаться с президентом, пока его товарищ на фронте. В ответ глава государства принял решение позвонить руководителю второй бригады на передовую.

И вдруг он (командир в кабинете — NEWS.ru) мне говорит: «Мне так неудобно, я здесь, а мой товарищ, командир другой бригады, которая воюет рядом, он там. [Он] представитель небольшого народа Дагестана, настоящий воин, патриот России и прекрасный командир». Я через военную связь нашел этого второго командира прямо в пункте его боевого управления, поговорил с ним и передал трубку командиру бригады, который находился у меня в кабинете, — поделился Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не считает себя ответственной за жертвы в ходе военной операции на Украине, поскольку не она инициировала конфликт. Глава государства напомнил, что начало боевым действиям положил госпереворот в 2014 году.