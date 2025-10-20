Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице

Находящийся в психбольнице маньяк-кукольник Анатолий Москвин в своем интервью соседу по палате рассказал, что пишет мемуары о своем отношении к девочкам и кладбищам. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах он сообщает, что занят написанием «важной бумаги». По данным канала, врачи пришли в ужас, когда прочитали рукописи душевнобольного.

Я пока пишу про мое отношение к девочкам, к кладбищам, к могилам, к приключениям. Пока я про это пишу. Я постараюсь написать свое жизнеописание, — отметил он.

До этого в Сети появилось первое интервью маньяка-кукольника. На кадрах Москвин рассказывает, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку», поэтому начал выкапывать маленьких девочек из могил и приносить их к себе в квартиру.

Ранее стало известно, что нижегородца Москвина, известного как «некрофил, создававший кукол из тел умерших девочек», планируют выписать из психиатрической лечебницы через месяц. Медицинское учреждение, где Москвин проходит принудительное лечение с 2012 года, готовит документы для обращения в суд. Его намерены передать под опеку родственникам в связи с установленной недееспособностью.