Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество

15-летний Кристи Баму был убит на востоке Лондона в Рождество 2010 года. Убийцы — его 29-летняя сестра Магали Баму и ее 28-летний бойфренд, футбольный тренер Эрик Бикуби. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Верили в колдовство

Кристи умер в ванной комнате квартиры в многоэтажном доме в районе Ньюхэм. Он приехал в Лондон из Парижа со своими двумя братьями и двумя сестрами, чтобы провести праздничные дни с Магали Баму. Вся семья — выходцы из Конго.

The Guardian пишет, что супружеская пара была одержима колдовством. В какой-то момент они решили, что Кристи был одержим демонами и может представлять угрозу для их малолетнего сына. Так же пара отвечала на вопросы судьи в ходе заседания.

«Вера в колдовство, какой бы искренней она ни была, не может оправдать нападение на другого человека, не говоря уже об убийстве другого человека», — парировал им судья Дэвид Пейджет.

Адвокат Бикуби при этом настаивал, что ключевым в этом деле должен стать тот факт, что у Бикуби диагностировано психическое расстройство.

Плоскогубцами вывернули ухо

В суде прозвучало, что Кристи испытывал такую ​​сильную боль после трех дней голодания и побоев, что «умолял о смерти», прежде чем его утопили в ванной.

Когда побои только начались, юноша обмочился, что в больном сознании дяди лишь подтвердило, что в ребенке живут бесы. Мальчика били ножами, палками и металлическими прутами, а также молотком и зубилом. Почти все зубы у Кристи были выбиты. На его голове разбили керамическую плитку и бутылки, а плоскогубцами вывернули ухо.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сестры Кристи в возрасте 20 и 11 лет тоже были избиты. Но они избежали дальнейших экзекуций, после того как «признались» в колдовстве.

Пожизненное с правом на УДО

Также Бикуби заставлял двух братьев Кристи участвовать в избиении родственника. Среди них был и 22-летний брат с аутизмом. Ему и его 13-летнему брату Бикуби предлагал выпрыгнуть в окно, чтобы проверить, умеют ли они летать.

Сестра Келли, которой на тот момент было 19 лет, несколько раз не смогла сдержать слез в суде, заново вспоминая пережитый ужас.

«Создавалось впечатление, будто они были одержимы колдовством. Они решили, что мы пришли туда, чтобы убить их», — рассказывала девушка.

Бикуби признал себя виновным по двум пунктам обвинения в причинении девочкам телесных повреждений. Баму отрицала нападения, но была признана виновной. Супруги были приговорены к пожизненному заключению. При этом уточняется, что Бикуби может попросить об УДО через 30 лет, а его жена — через 25.

