Добивал девочку трубой: обаятельный фотограф оказался педофилом-убийцей

Родни Джеймс Алькала — серийный убийца из США, которому уже после первого эпизода психиатры диагностировали диссоциальное расстройство личности. Будучи обаятельным и коммуникабельным, он легко скрывал за этой личиной безразличие к боли своих жертв. NEWS.ru рассказывает, что известно о маньяке, на чьей совести может быть более сотни убийств.

Изнасиловал и добивал трубой

Родни родился в 1943 году в Техасе, но после развода родителей в возрасте 11 лет перебрался с матерью в пригород Лос-Анджелеса.

В 1968 году Алькала совершил свое первое известное нападение: он похитил восьмилетнюю Тали Шапиро, изнасиловал ее и избил металлической трубой.

Спасти девочку удалось лишь благодаря мотоциклисту, заметившему, как мужчина уводил за собой ребенка, и вызвавшему полицию. Когда стражи порядка ворвались в квартиру преступника, Тали лежала на кухне в луже крови, едва дыша, пишет Пятый канал.

Пока медики боролись за ее жизнь, Алькала скрылся. Семья Шапиро, потрясенная случившимся, вскоре уехала в Мексику и отказалась участвовать в судебном процессе — это позволило маньяку избежать серьезного наказания. Его приговорили к трем годам колонии, но после двух лет отсидки выпустили по УДО.

Задушил и утопил в грязи

Вскоре мужчина скрылся под вымышленными именем Джон Бергер и начал новую жизнь в Нью-Йорке, продолжая работать с детьми в лагерях.

В новой жизни он начал вести себя по-старому. В том числе он предложил наркотики 13-летней девочке и попытался ее изнасиловать, из-за чего снова попал за решетку на пару лет. На свободе он продолжал серию своих преступлений и уже представлялся жертвам модным фотографом.

Родни Джеймс Алькала Фото: KEN STEINHARDT/legion-media.ru

В этом амплуа он привлекал девушек, предлагая бесплатные съемки. В 1977 году 18-летняя Джил Баркомб поверила его обаянию и согласилась на фотосессию. Алькала вывез ее в холмы, где изнасиловал, задушил, разбил лицо камнем и утопил голову в грязи. Все это он в итоге заснял на свой фотоаппарат.

Спустя несколько дней от рук Родни погибла медсестра Джорджия Уикстед — ее изнасиловали молотком, а затем задушили. Оба убийства оставались нераскрытыми до 2003 года, поскольку в 1970-х технологий ДНК-анализа еще не существовало.

В 1978 году Алькала даже выиграл телешоу, где пытался завоевать сердце Шерил Брэдшоу. Та, почувствовав интуитивный страх, отказалась от свидания — и спасла себе жизнь.

Разговаривал сам с собой в суде

В 1979 году Алькала убил 12-летнюю Робин Самсо, похитив ее с велосипеда после неудачной попытки сфотографировать на пляже. Ее тело нашли спустя 12 дней — от него остались лишь кости.

Подозрения сразу пали на Алькалу, но доказательств не хватало. Однако во время следствия он допустил роковую ошибку: попросил сестру забрать вещи из ячейки хранения. Там полиция обнаружила более 100 фотографий женщин — многие из них оказались жертвами или потенциальными целями.

В суде Алькала отказался от адвоката и устраивал театральные представления, разговаривая сам с собой. В 1980 году его приговорили к смертной казни, но приговор многократно пересматривали. Лишь в 2013 году суд окончательно осудил его на пожизненное заключение. Родни Алькала умер в тюрьме в июле 2021 года по естественным причинам.

Читайте также:

Два трупа без голов: что происходит в лесах Свердловской области?

Тяжелый развод: мужчина убил экс-супругу в офисе крупной компании

«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному

Кроссовки и части тела: зацепер скончался после ссоры с родителями

Требовал, чтобы называла себя чмо: отчим-садист годами насиловал падчерицу