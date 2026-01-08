Дрифтер снес новогодние украшения с площади

В Приморье водитель решил преждевременно «демонтировать» новогодние украшения, протаранив праздничную конструкцию на сельской площади, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Инцидент произошел в поселке Заводской Артемовского горокруга.

В местное отделение МВД поступил звонок от руководителя территориального управления, который сообщил, что неизвестный водитель на большой скорости снес новогоднюю инсталляцию, установленную рядом с елкой. Полиция начала проверку по факту произошедшего. В настоящее время устанавливается личность нарушителя.

Ранее стало известно, что новогодний утренник в челябинском детском саду едва не закончился дракой, когда один из родителей впал в истерику. Заметив, что его ребенку не выдали пакет с конфетами, отец потерял самообладание. Мужчина начал громко кричать, обматерив других родителей и сотрудников детского садика.

Кроме того недовольный прохожий в Москве атаковал новогоднюю инсталляцию в Камергерском переулке и попал на камеры наружного наблюдения. Те засняли, как мужчина атаковал две пластиковые фигуры в виде матрешек и пытался избить искусственные кусты с гирляндой. Отработав на них приемы боевых искусств, он украл матрешку.