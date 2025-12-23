Мужчина закатил истерику из-за конфет на утреннике В Челябинске мужчина устроил истерику и всех обматерил из-за конфет на утреннике

Новогодний утренник в челябинском детском саду едва не закончился дракой, когда один из родителей впал в истерику, сообщает Telegram-канал «112». Заметив, что его ребенку не выдали пакет с конфетами, отец потерял самообладание. Мужчина начал громко кричать, обматерив других родителей и сотрудников детского садика.

Я верил в Деда Мороза, верил! — заявил разъяренный родитель.

Нарушитель спокойствия рассказал, что его сын расплакался, когда не получил подарка. Мужчина на весь зал кричал, что организаторы праздника разрушили светлую веру его ребенка в сказку. Шокированные его выходкой очевидцы написали на челябинца жалобу в прокуратуру.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что вера в Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а способствует развитию его фантазии, так как дошкольники естественно сосуществуют в реальном и воображаемом мирах. Переход к логическому мышлению происходит к 8–9 годам, поэтому родителям следует разоблачать сказку плавно, чтобы избежать травмы.