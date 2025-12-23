Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:52

Мужчина закатил истерику из-за конфет на утреннике

В Челябинске мужчина устроил истерику и всех обматерил из-за конфет на утреннике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодний утренник в челябинском детском саду едва не закончился дракой, когда один из родителей впал в истерику, сообщает Telegram-канал «112». Заметив, что его ребенку не выдали пакет с конфетами, отец потерял самообладание. Мужчина начал громко кричать, обматерив других родителей и сотрудников детского садика.

Я верил в Деда Мороза, верил! — заявил разъяренный родитель.

Нарушитель спокойствия рассказал, что его сын расплакался, когда не получил подарка. Мужчина на весь зал кричал, что организаторы праздника разрушили светлую веру его ребенка в сказку. Шокированные его выходкой очевидцы написали на челябинца жалобу в прокуратуру.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что вера в Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а способствует развитию его фантазии, так как дошкольники естественно сосуществуют в реальном и воображаемом мирах. Переход к логическому мышлению происходит к 8–9 годам, поэтому родителям следует разоблачать сказку плавно, чтобы избежать травмы.

Челябинск
дети
подарки
конфеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Россию оплетают сетью особых патрулей
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.