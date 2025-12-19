Психолог объяснила, почему важно поддерживать веру ребенка в Деда Мороза Психолог Дугенцова: вера в Деда Мороза помогает детям развивать фантазию

Миф о приходе Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а помогает развивать фантазию, рассказала Readovka.news детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила, что дети дошкольного возраста живут сразу в двух мирах — реальном и воображаемом.

Специалист объяснила, что дети начинают видеть разницу между выдуманным и настоящим уже около восемь–девять лет, так как логика начинает вытеснять придуманные истории. Дугенцова отметила, что сказку нельзя разоблачать резко, так как такой подход может травмировать ребенка.

Психолог предупредила, что образ Деда Мороза нельзя использовать для манипуляций подарками. Она также отметила, что вера в сказки не вредит формированию мышления.

Ранее психолог Екатерина Булгакова рассказала, что громкий голос Деда Мороза может негативно повлиять на психику маленького ребенка. По ее словам, детей следует заранее подготовить к визиту актеров, чтобы избежать неприятных ситуаций.