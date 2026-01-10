Экс-супруга Ивлева рассказала, чему научилась у своей дочери

Экс-супруга телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась, что ее дочь научила ее ценить каждое мгновение, не откладывая счастье на будущее. Девушка призналась, что была удивлена, узнав, насколько ребенок способен обучить взрослого чему-то значимому.

Она научила меня быть в моменте. Не жить «потом», не ждать подходящего времени. Если ей хорошо, значит, хорошо прямо сейчас. Без условий, планов и вечного «чуть позже», — написала Ивлева.

Она также отметила, что ее дочь продемонстрировала ей важность искренности: быть откровенной с собой, не стесняться плакать, когда грустно, принимать свои опасения и по-настоящему радоваться. Валерия подчеркнула, что также научилась просить о поддержке и принимать ее, замедляться, когда темп жизни становится слишком напряженным, и, самое главное, — осознавать, что любовь не требует доказательств, ее просто преподносят безвозмездно.

Ранее Ивлева призналась, что решение о расставании со звездным шефом далось ей нелегко и сопровождалось чувством вины перед дочерью. Год, по ее словам, был непростым, но помог переосмыслить жизнь и выйти на новый уровень самовосприятия. Сейчас Валерия вместе с ребенком переехала в Подмосковье и начала строительство собственного жилья.