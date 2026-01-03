Самойлова и Джиган, Дибровы, Арнтгольц и Богатырев: громкие разводы — 2025

В 2025 году многие звездные пары оформили развод. Кто-то из супругов расстался друзьями, кто-то устроил из разрыва настоящее шоу. NEWS.ru решил вспомнить о самых громких разрывах знаменитостей.

Дмитрий и Полина Дибровы

В конце лета в СМИ появилась информация, что Полина Диброва ушла от мужа, телеведущего Дмитрия Диброва к другу семьи бизнесмену Роману Товстику. Супруга предпринимателя Елена Товстик в соцсетях обвинила соперницу в том, что она увела мужа из семьи, где подрастают шестеро детей. Жена телеведущего решила оправдаться в интервью Лауре Джугелии. По словам Дибровой, она честно призналась Дмитрию, что влюбилась, поэтому уходит от него. Как добавила Полина, они начали встречаться с Романом, когда в его семье уже был разлад.

Недавно Диброва устроила вечеринку, где появилась вместе с Товстиком. Она сказала, что счастлива с любимым и собирается отмечать с ним Новый год. Популярность Диброва выросла на фоне развода: его вернули на Первый канал и начали активно приглашать на корпоративы.

Дмитрий Дибров и Полина Диброва Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Оксана Самойлова и Джиган

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом в начале октября, как только вернулась с Недели моды в Париже. На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появилось заявление от истца Самойловой Оксаны Валерьевны к ответчику Устименко Денису Александровичу. Категория дела — расторжение брака супругов, имеющих детей.

Позже, на вечеринке по случаю премьеры новой композиции певицы Ольги Бузовой, Самойлова подтвердила, что разводится с Джиганом и это не пиар. Недавно блогер прибыла на второе заседание по делу о разводе. Самойлова подала ходатайство о скорейшем расторжении брака. Представители Джигана попросили судью дать время паре на примирение. Известно, что супруги расходятся мирно, имущество делят по брачному договору, дети будут жить попеременно с матерью и отцом. Третье заседание по делу о разводе состоится в конце января.

Оксана Самойлова и Джиган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Шеф-повар и ведущий Константин Ивлев решил развестись с женой Валерией Куденковой. Супруги расстались цивилизованно, уважительно и без взаимных претензий. «Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала Валерия на своей странице.

Недавно Куденкова выложила пост в соцсетях, в котором сообщила, что их с Ивлевым трехлетней дочери Нике требуется поддержка психолога, у девочки стресс на фоне развода родителей.

Никита Пресняков и Алена Краснова

Внук Пугачевой, музыкант Никита Пресняков развелся с женой Аленой. Информация о разладе в семье появилась еще в начале лета. В конце августа пара подтвердила, что разводится. «Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — написала на своей странице Краснова.

Алена вернулась в Москву после развода, Никита остался в Америке. Он выступает в местных клубах и продюсирует начинающих исполнителей. На церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» отец музыканта, певец Владимир Пресняков заявил, что его сын завершит дела в Америке по контракту и вернется в Россию. Позже Никита опроверг эту информацию.

Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей и Анна Мерзликины

Андрей и Анна Мерзликины считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они были венчаны и называли друг друга друзьями. «Мой главный и самый крутой друг — жена Аня. Она мой товарищ, дружбан, братан! Очень крутая девчонка!» — говорил актер в интервью.

Летом стало известно о разводе Мерзликина с женой. Анна была пиар-директором актера, но начала резко перенаправлять журналистов к другому человеку, который стал отвечать за общение актера со СМИ.

По словам инсайдера, близкого к семье, Анна и Андрей долго боролись за сохранение отношений, но в итоге решили друг друга отпустить из любви и уважения. Развод прошел мирно и цивилизованно.

Андрей и Анна Мерзликины Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Актер Марк Богатырев подал заявление о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц 10 ноября. У них не было друг к другу финансовых и имущественных претензий. Сначала, как только информация появилась в СМИ, Богатырев опроверг сообщение о разводе. В декабре стало известно, что брак расторгнут, суд удовлетворил исковые требования. У Татьяны и Марка растет сын.

«Жизнь так устроена, к сожалению. Я не очень знаю, как это — быть хорошим мужем или отцом. Пытаюсь этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример», — говорил актер в шоу «Откройте, Давид!».

Причиной развода в заявлении была указана профессиональная занятость, несовпадающие съемочные графики, из-за которых супруги редко виделись.

