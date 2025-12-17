Выселят ли Долину из квартиры? Когда суд, что говорят юристы

Московский городской суд рассмотрит иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры 25 декабря, рассказали в пресс-службе суда. Выселят ли Долину, что говорят юристы?

Выселят ли Долину из квартиры в Хамовниках

По данным пресс-службы, дело по спору между Лурье и Долиной поступило в Мосгорсуд из Верховного суда (ВС) РФ на новое апелляционное рассмотрение. Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года.

Ранее ВС оставил квартиру Полине Лурье, но сохранил за семьей Долиной право проживать там до тех пор, пока Мосгорсуд не рассмотрит иск о принудительном выселении из квартиры.

«Дело в части требований о выселении продавца отправлено на новое рассмотрение, так как это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора», — заявил судья.

В пресс-службе Верховного суда при этом отметили, что Долина «незаконно находится в квартире».

«Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — пояснили в ВС.

Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юрист, бизнес-консультант Илья Русяев сообщил NEWS.ru, что решение Верховного суда о передаче права собственности Лурье не означает автоматического выселения Долиной. Право пользования жильем является отдельной юридической конструкцией и требует дополнительного вердикта апелляционного суда.

«Даже если человек перестал быть собственником, это еще не означает автоматическую обязанность немедленно выехать. Для этого нужно отдельное судебное решение, в котором прямо сказано, что право пользования прекращено и жилье подлежит освобождению. Чтобы выселение стало возможным, суд при новом рассмотрении должен удовлетворить требования о прекращении права пользования [Долиной] и обязанности освободить квартиру. Лишь при отказе исполнить это решение добровольно начинается принудительное исполнение через приставов», — рассказал Русяев.

Адвокат Вадим Багатурия считает, что у певицы нет никаких шансов вернуть квартиру, собственницей которой по решению ВС является Лурье.

«Когда Мосгорсуд пересмотрит по второму кругу на апелляции это дело, то решение сразу же вступит в силу, тогда Долина обязана будет освободить квартиру. Шансов на то, что певице вернется эта недвижимость, я не вижу никаких. Верховный суд в своем решении, скорее всего, расписал все таким образом, что у Московского городского суда по апелляции не будет никаких вариантов. Поэтому квартира будет за Лурье, а деньги будут за Долиной», — заявил Багатурия NEWS.ru.

Юрист Илья Ремесло полагает, что выселение Долиной из занимаемой квартиры является наиболее вероятным исходом. Он уточнил, Лурье также может взыскать с артистки компенсацию за убытки, в частности, траты на аренду другого жилья на время суда, расходы на адвокатов.

«Также возможно, что стороны заключат на своих условиях мировое соглашение, которое прекратит этот резонансный судебный процесс», — добавил юрист.

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова во время рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По закону Лариса Долина, утратившая статус собственника, обязана сняться с регистрационного учета и выехать из квартиры. Если к моменту рассмотрения дела в Мосгорсуде певица добровольно покинет жилье и прекратит регистрацию, в таких случаях суд, как правило, отказывает в удовлетворении иска о выселении за отсутствием предмета спора. В противном случае, при сохранении проживания или регистрации, апелляционная инстанция может принять решение о принудительном выселении и снятии с регистрационного учета.

