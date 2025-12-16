Новый год-2026
16 декабря 2025 в 18:16

Адвокат дал прогноз по новому рассмотрению дела Долиной и Лурье

Адвокат Багатурия: у Долиной нет шансов оспорить решение суда и вернуть квартиру

Полина Лурье Полина Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У народной артистки РФ Ларисы Долиной нет никаких шансов вернуть квартиру, купленную Полиной Лурье, и оспорить решение Верховного суда, который приостановил право собственности певицы на недвижимость, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, судебное дело может затянуться до конца января.

Дело Долиной и Лурье затянется до конца января. Накал общественных страстей по ситуации с решением Верховного суда снизился. Когда Мосгорсуд пересмотрит по второму кругу на апелляции это дело, то решение сразу же вступит в силу, тогда Долина обязана будет освободить квартиру. Шансов на то, что певице вернется эта недвижимость, я не вижу никаких. Верховный суд в своем решении, скорее всего, расписал все таким образом, что у Московского городского суда по апелляции не будет никаких вариантов. Поэтому квартира будет за Лурье, а деньги будут за певицей, — пояснил Багатурия.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, что Долиной будет сложно улучшить отношение общества к себе после скандала с квартирой. По его словам, общественный резонанс вокруг судебного процесса оказался слишком сильным, и теперь многое зависит от поведения самой артистки.

