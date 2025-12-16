Музкритик ответил, как итоги суда повлияют на карьеру Долиной

Певице Ларисе Долиной будет сложно улучшить отношение общества к себе после скандала с квартирой, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, общественный резонанс вокруг судебного процесса оказался слишком сильным, и теперь многое зависит не от решений суда, а от поведения самой артистки.

Я думаю, что Долиной будет сложно улучшить отношение людей к себе [после скандала с квартирой]. Если бы она выиграла суд, нападки со стороны общества могли бы усилиться. Народ и так уже раздражен в этом отношении, и дело больше не в судебных решениях, а в отношении самой Долиной к процессу, к реакции зрителей и населения. В какой-то степени это надменное отношение к осуждающему ее обществу, — высказался Рудченко.

Ранее Верховный суд России направил дело о споре вокруг продажи квартиры Долиной и покупательницы Полины Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. По мнению суда, нужно уточнить и дать оценку определенным обстоятельствам, касающимся этого вопроса.