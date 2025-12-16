Верховный суд отправил дело о квартире Долиной на новое рассмотрение

Верховный суд России направил дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, передает корреспондент NEWS.ru. По мнению суда, нужно уточнить и дать оценку определенным обстоятельствам, касающимся этого вопроса.

Дело в части требований о выселении продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора в данной части, — сказано в постановлении суда.

Ранее Верховный суд отменил все решения по делу о квартире Долиной. Речь идет о решениях суда первой инстанции, апелляции и кассации, при рассмотрении которых исполнительница лично не присутствовала.

До этого адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала.