«Лазать перестали»: дроны российских морпехов доминируют над пехотой ВСУ

Постоянный мониторинг с воздуха серьезно осложнил действия украинских подразделений в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер управления штаба морской пехоты группировки «Центр». Наблюдение с БПЛА российских морпехов заставило пехоту ВСУ в районе Доброполья максимально ограничить свою дневную активность.

Противник на этом направлении, находящемся в 30 километрах севернее Красноармейска, минимизировал передвижения личного состава и активно маскирует позиции. Это прямая реакция на работу российских беспилотников-разведчиков. Получаемые с них данные, включая обнаружение следов движения, инженерных сооружений и средств связи, тщательно анализируются для принятия решений по уничтожению выявленных объектов.

Днем в хорошую погоду найти кого-то двигающегося, где-то лазающего вдоль блиндажа, тяжело, — сказал офицер.

Ранее сообщалось, что противник выводит с Волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура», которое использовалось как штурмовая пехота для восполнения потерь. Также российские подразделения морской пехоты в ДНР заблокировали логистические пути ВСУ в районе Доброполья. В случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему бьют артиллерия и авиация. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.