«У него своя жизнь»: Галустян не общается со Светлаковым? Связано ли с СВО?

Актер Михаил Галустян рассказал, что не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. Что об этом известно, связано ли это с позицией по СВО?

Почему Галустян не общается со Светлаковым

В новом интервью комик признался, что их пути со Светлаковым разошлись.

«К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была», — сказал Галустян.

При этом, судя по сайту «Кинопоиск», иногда артисты все же встречаются на съемочной площадке. Например, в марте 2025 года вышел фильм «Наша Russia. 8 марта» с участием Галустяна и Светлакова, а в декабре — «Невероятные приключения Шурика».

Актеры были выпускниками КВН и вместе работали над многими популярными проектами. Наиболее известные из них — шоу «Наша Russia» (2006–2011) и «Русские не смеются» (2019).

Связано ли прекращение дружбы Галустяна и Светлакова из-за СВО

Многие артисты ранее признались, что из-за своей позиции по СВО потеряли друзей, которые придерживались иной точки зрения. Галустян не говорил, что на отношения со Светлаковым повлияло именно это.

Сергей на тему спецоперации напрямую не высказывался. Однако после начала боевых действий он опубликовал в социальных сетях черный квадрат. Позднее появились слухи о его отъезде за границу, однако артист опроверг их. По его словам, он пропал из медиаполя из-за работы над новыми проектами.

«Врут. По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем, созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — говорил Светлаков.

В 2023 году Сергей стал героем «Шоу Воли» на ТНТ, в котором рассказал, что скучал по телеканалу, с которого уволился в 2018 году, а затем перешел работать на СТС. Артист в эфире программы сообщил, что возвращается на ТНТ и скоро станет наставником в проекте «Лига городов». Также он рассказал о планах продолжить актерскую карьеру, в том числе работу над скетчкомом «Светлаков+».

Галустян же активно показывает свою политическую позицию, например, он участвовал в поддержке Владимира Путина во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах. В 2022-м Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление Галустяна военным летчикам.

Также он говорил, что события на Украине срежиссированы теми, кто хочет ослабить Киев и Москву и натравить страны друг на друга.

«Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его подставили на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами», — высказывался юморист.

Однако поклонников смутил факт, что в 2023 году Галустян получил второе гражданство — Армении. Это связали с СВО и заподозрили, что комик собрался эмигрировать. Однако он отверг эти домыслы и заявил, что не собирается покидать Россию.

Галустяна приглашают участвовать в различных телепередачах. Артист снимается в кино, занимается озвучкой и ведет реалити-шоу. С 2019 года шоумен поет под псевдонимом Super Жорик.

