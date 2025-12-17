Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 декабря: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 17 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 17 декабря

Мобильный интернет не работает в десятках регионов или функционирует со сбоями, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты утверждают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером по числу жалоб оказался мобильный оператор МТС. На сбои в сетях этого поставщика связи пожаловались 78 раз за сутки. Ранее этот показатель составил — 629. Обращения поступают из Санкт-Петербурга — 22%, Москвы — 17%, Татарстана — 12%, Омской области — 7%, Амурской, Свердловской, Самарской, Тульской, Саратовской, Новосибирской, Тамбовской областей, Кабардино-Балкарии — по 5%, Ростовской области — 2%.

На других операторов также поступают жалобы. В лидерах среди регионов оказались Москва, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Иркутская, Тульская, Свердловская области, Санкт-Петербург.

Почему не работает мобильный интернет 17 декабря

Мобильный интернет может не работать на фоне угрозы атаки беспилотников. Скорость сети намеренно занижают, чтобы оставить БПЛА без связи — они могут использовать базовые станции для коммуникации. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти регионов зачастую информируют граждан о потенциальной угрозе, связанной с беспилотниками, а также предупреждают о возможных неполадках с мобильным интернетом. Однако заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Там подчеркнули, что меры отменяются, как только это позволяет оперативная обстановка.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. <...> В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вечером 16 декабря.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 17 декабря средства ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника. 31 дрон сбили в Краснодарском крае, 22 — в Ростовской области, 10 — в Воронежской, по восемь — в Саратовской области, над Азовским и Черным морями, четыре — в Волгоградской области, три — в Брянской.

Некоторые сайты продолжают работать в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к ресурсам сохраняется в силу их востребованности среди населения. К ним относятся «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Могут ли отключить интернет на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы, предположил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

Читайте также:

Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря

Освобождение Гуляйполя и уничтожение САУ: успехи ВС РФ к утру 17 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря