Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря

Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску, на Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, ВС РФ применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с европейским оружием

В Луганской Народной Республике военнослужащие Росгвардии обнаружили тайник с оружием европейского производства, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди изъятого — шведский противотанковый гранатомет AT-4, немецкий пулемет MG-42 под патрон натовского стандарта и различные боеприпасы.

Схрон был оборудован в старой кирпичной печи одного из заброшенных домов, отметили в ведомстве. Все обнаруженное было передано органам внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Дроны российских операторов превратили опорный пункт ВСУ в руины

Войска группировки «Центр» применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что атаку провели на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.

Операторы дронов эффективно действуют в лесополосах, лишая противника возможности маскировки. Это позволяет подавлять средства радиоэлектронной борьбы и наносить точные удары.

Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс IRIS-T

Германия передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Patriot и девятый по счету комплекс IRIS-T, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он уточнил, что поставка систем Patriot была осуществлена совместно с Норвегией.

Министр также сообщил, что в следующем году Германия передаст Украине значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ее ПВО. Кроме того, Берлин выделил дополнительные $200 млн (более 15 млрд рублей) на закупку критически важных вооружений и боеприпасов в рамках программы НАТО Purl, предполагающей приобретение оружия для Украины у США.

Фото: МО РФ

Мирные жители пострадали от атаки ВСУ на Кубань

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края в ночном небе прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сбивают вражеские дроны-камикадзе.

SHOT сообщил, что атака началась около 01:00 мск и продолжалась больше полутора часов. Согласно мнению канала, очевидцы также видели зарево от пожара в одном из населенных пунктов.

Позднее стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, передает оперштаб региона. Там отметили, что повреждено не менее пяти частных домов.

Украину призвали положить конец зверствам в отношении военнопленных

Власти Украины должны обеспечить защиту российских военнопленных от пыток, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). По его словам, всемирная организация располагает множеством свидетельств жестокого обращения. Трансляция заседания ведется на сайте всемирной организации.

Тюрк озвучил данные, собранные сотрудниками его управления в ходе мониторинга. С середины ноября были проведены беседы с 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, находящимися в украинском плену. Половина из них сообщила о фактах пыток и жестокого обращения в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания.

ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску

Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

Для наведения и корректировки применялся разведывательный беспилотник, отметил начальник артиллерии полка с позывным Брикс. По его словам, главной задачей сейчас является изоляция района боевых действий от противника.

