17 декабря 2025 в 02:44

Очевидцы рассказали, что над Краснодарским краем снова грохочут взрывы

SHOT: в Славянском районе Краснодарского края гремят взрывы, ПВО сбивает дроны

ПВО РФ
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края в ночном небе прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сбивают вражеские дроны-камикадзе. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT сообщил, что атака началась около 01:00 мск и продолжается уже больше полутора часа. Согласно мнению канала, очевидцы также видели зарево от пожара в одном из населенных пунктов.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом. По его словам, цель была благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

Ранее за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

Кроме того, в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

