На подлете к Москве заметили еще один БПЛА

На подлете к Москве заметили еще один БПЛА Средства ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, цель благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

За два часа до этого средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. По данным Собянина, атака на столицу произошла через 4,5 часа после предыдущей.

Утром 16 декабря на территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что в Киришском районе сбили один дрон. Позднее он уточнил, что средствами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны ликвидировали более 80 беспилотников. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны.