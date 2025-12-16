Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:55

На подлете к Москве заметили еще один БПЛА

Средства ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, цель благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

За два часа до этого средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. По данным Собянина, атака на столицу произошла через 4,5 часа после предыдущей.

Утром 16 декабря на территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что в Киришском районе сбили один дрон. Позднее он уточнил, что средствами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны ликвидировали более 80 беспилотников. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.