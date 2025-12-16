Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:04

ВСУ предприняли новую атаку на Москву спустя 4,5 часа после предыдущей

Собянин: средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. Атака произошла через 4,5 часа после предыдущей.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что врачи провели срочную операцию 11-летней девочке, пострадавшей при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Каменке-Днепровской. Он отметил, что ребенок находится на аппарате искусственного дыхания, его состояние остается стабильно тяжелым.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что система противовоздушной обороны в регионе уничтожила шесть беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 16 декабря средства ПВО сбили 83 дрона в шести регионах страны. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 64. Девять беспилотников сбили в Калужской области, пять — в Смоленской.

Россия
Москва
Сергей Собянин
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств
Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря
Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине
«Пустые глаза»: знакомый раскрыл, каким был нападавший в школе Одинцово
Госдума приняла поправку, наделяющую ФСБ новыми полномочиями
Власти Финляндии свалили вину за крах собственной экономики на Россию
Стало известно, сколько немцев и французов хотят снизить поддержку Киева
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.