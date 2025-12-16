ВСУ предприняли новую атаку на Москву спустя 4,5 часа после предыдущей Собянин: средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. Атака произошла через 4,5 часа после предыдущей.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что врачи провели срочную операцию 11-летней девочке, пострадавшей при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Каменке-Днепровской. Он отметил, что ребенок находится на аппарате искусственного дыхания, его состояние остается стабильно тяжелым.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что система противовоздушной обороны в регионе уничтожила шесть беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 16 декабря средства ПВО сбили 83 дрона в шести регионах страны. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 64. Девять беспилотников сбили в Калужской области, пять — в Смоленской.