Балицкий рассказал о состоянии девочки, пострадавшей от удара БПЛА

В Запорожской области провели срочную операцию 11-летней девочке, пострадавшей при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Каменке-Днепровской, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, ребенок находится на аппарате искусственного дыхания, его состояние остается стабильно тяжелым.

По состоянию ребенка, пострадавшего в результате атаки БПЛА противника на Каменка-Днепровскую. Ночью проведена операция, девочка находится под аппаратом ИВЛ, состояние стабильно тяжелое. Прогнозы давать рано, задействованы все силы для помощи ребенку, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов. По его информации, повреждения получили несколько квартир в жилом доме, а также выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике.

Кроме того, исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что при атаке беспилотника на жилой дом в Твери пострадали семь человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим оказывается помощь в медицинском учреждении.