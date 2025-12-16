Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:14

Балицкий рассказал о состоянии девочки, пострадавшей от удара БПЛА

Балицкий: пострадавшая от удара БПЛА девочка перенесла операцию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Запорожской области провели срочную операцию 11-летней девочке, пострадавшей при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Каменке-Днепровской, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, ребенок находится на аппарате искусственного дыхания, его состояние остается стабильно тяжелым.

По состоянию ребенка, пострадавшего в результате атаки БПЛА противника на Каменка-Днепровскую. Ночью проведена операция, девочка находится под аппаратом ИВЛ, состояние стабильно тяжелое. Прогнозы давать рано, задействованы все силы для помощи ребенку, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов. По его информации, повреждения получили несколько квартир в жилом доме, а также выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике.

Кроме того, исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что при атаке беспилотника на жилой дом в Твери пострадали семь человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим оказывается помощь в медицинском учреждении.

