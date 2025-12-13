Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, несколько квартир в жилом доме получили повреждения, в детском саду и поликлинике выбиты несколько стеклопакетов.

В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. <…> Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка, — написал Бусаргин.

Для жителей многоэтажки развернули пункт временного размещения, пока в подъезде работают представители профильных служб. Первоочередной задачей губернатор назвал замену поврежденных окон. Все деньги, подчеркнул он, будут выделены из областного бюджета.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, по четыре — над территориями Воронежской и Ростовской областей. По два беспилотника были сбиты над территориями Белгородской области и Республики Крым. Еще один уничтожили в небе Волгоградской области.