13 декабря 2025 в 07:39

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 41 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 41 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Саратовской области, по четыре — над территориями Воронежской и Ростовской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по два беспилотника над территориями Белгородской области и Республики Крым. Еще один БПЛА сбили над Волгоградской областью.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили 90 беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 63 БПЛА над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской областями.

