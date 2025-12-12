Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 07:42

Почти 100 беспилотников совершили налет на регионы России ночью

Средства ПВО сбили 90 украинских дронов над Россией за ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 90 вражеских объектов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской, по два — над Тамбовской и Тульской, по одному — над Орловской и Ростовской областями. Кроме того, три дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. К месту атаки прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им уже оказывается медицинская помощь.

