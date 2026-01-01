Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 16:25

«Прошу вас»: премьер Словакии призвал к миру на Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал новогоднее видеообращение к гражданам, в котором попросил их вместе призвать к скорейшему миру на Украине, выступление политика опубликовано в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он также призвал к мирному сосуществованию народов.

Дорогие словаки, прошу вас всем вместе призвать к миру и сделать все для мирного сосуществования народов. Мир — это не пустое, не опошленное слово. В нынешнее время [понятие] мир должно находиться в основе всех наших усилий, нашего существования, — сказал Фицо.

Кроме того, премьер-министр раскритиковал подход европейских лидеров к украинскому конфликту. По словам Фицо, он «буквально в ужасе» от того, с какой «легкостью и корыстолюбием» политики смотрят на бессмысленные убийства украинцев и россиян.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал, чтобы в 2026 году воцарился мир. Он также дал наставление Европе. Орбан выразил надежду, что регион вернется к здравому смыслу. Орбан добавил, что 2026 год станет решающим для Европы в вопросе войны и мира.

Европа
Словакия
Роберт Фицо
Украина
переговоры
