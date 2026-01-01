Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам Раненная при атаке украинских дронов на Хорлы женщина находится на ИВЛ

Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, находится в реанимации на аппарате ИВЛ в больнице Джанкоя, рассказал главный врач Джанкойской центральной районной больницы Вячеслав Овчинников. Еще три пациентки переведены в медицинские учреждения Симферополя, передает ТАСС.

Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Трое из поступивших эвакуированы в медицинские учреждения третьего уровня Симферополя, одна пациентка в тяжелом состоянии находится у нас в отделении реанимации. Сейчас состояние ее стабилизируют, она находится на аппарате ИВЛ, — сказал Овчинников.

Как уточнил главврач, у пострадавших в основном диагностированы осколочные ранения. Женщине, находящейся в реанимации, провели операцию, однако прогноз по ее состоянию остается неизвестным.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах, где находились мирные жители. По предварительным данным, погибли не менее 24 человек, около 50 получили ранения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за атаку на Хорлы должно затронуть как исполнителей, так и их командиров. Он призвал больше не церемониться с Киевом и заявил о неминуемой и скорой расплате.