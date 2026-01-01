Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева

Актриса и певица Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, почему она уехала из России?

Чем известна Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.

В России творческую карьеру Медведева начала со съемок в скетч-шоу «Дорогая передача», впоследствии — «6 кадров». Оно принесло артистке популярность.

«Я помню, как „6 кадров“ стали набирать популярность, как я пришла в супермаркет и на меня все смотрели как на мальчика из фильма „Один дома“. Тогда я поняла, что не могу класть в тележку что-то компрометирующее, надо продуктов получше набрать», — вспоминала она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Медведева снималась в лентах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Кадетство», «Клуб», «Тариф Новогодний», «Ласточкино гнездо», «Ошибки любви», «Память осени», «Летчик» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен. При этом она признавалась, что хотела бы добиться большего в музыкальной сфере.

Что известно о личной жизни Медведевой, почему она уехала из РФ

Первым мужем Ирины Медведевой был певец Руслан Алехно.

В 2018 году артистка узаконила отношения с французским бизнесменом Гийомом Буше и переехала жить к нему на родину. В браке родились сын Савелий и дочь Есения.

Ирина Медведева Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Медведева заявляла, что, несмотря на жизнь во Франции, она считает своим домом Россию.

«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько во Франции, у меня там родилось двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — пояснила она в интервью Светлане Баласанян.

По ее словам, ее супруг тоже очень любит Россию и семья даже планировала переехать обратно в РФ, но пока этого не получается сделать. Сначала переезду помешала пандемия коронавируса, а затем — антироссийские санкции Евросоюза.

Почему Медведева не хочет сниматься в продолжении «6 кадров»

В 2024 году появилась новость о съемках продолжения скетч-шоу «6 кадров». Ирина Медведева в интервью Светлане Баласанян рассказала, что они не состоялись, а также заявила, что если вопрос поднимется вновь, то она откажется от участия в проекте либо попросит заключить с ней «жесткий контракт».

«Летом мы должны были снимать продолжение „6 кадров“, хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: „Завтра начинаем. А может, и не начнем“. В смысле не начнем?! По итогу съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт», — призналась артистка.

Чем сейчас занимается Медведева

Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Маяковский. Городской мюзикл», «Солнце Парижа», «Волшебный горшочек», «Умная собачка Соня», «Бармалей» и «Не все коту Масленица».

Сейчас в прокате идет фильм «Елки 12» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть комедию «Тюльпаны», в которой снялась Медведева.

