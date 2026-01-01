Раскрыты последствия нового удара ВСУ по Белгородской области Под Белгородом дрон ВСУ ранил трех человек на коммерческом объекте

Три человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на коммерческое здание в поселке Разумное под Белгородом, сообщили в региональном оперативном штабе. У объекта повреждены вход и остекление, осколками также повреждена легковая машина.

Мужчину и женщину с баротравмами и различными осколочными ранениями бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Еще одной женщине, с осколочным ранением плеча, медики оказали необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что шесть пострадавших после удара дронов ВСУ по Хорлам доставлены для получения медицинской помощи в больницы Крыма. Остальных раненых, по его словам, разместили в клиниках трех районов, а тех, кто получил легкие повреждения, уже выписали.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что беспилотники, атаковавшие кафе на Херсонщине, могли стартовать с территории Николаевской области. Он также допустил, что запуск мог произойти из части Херсонской области, которая в настоящее время контролируется украинскими вооруженными силами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.