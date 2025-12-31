Налет 86 беспилотников, Запорожье без света: как ВСУ атакуют РФ 31 декабря

В ночь на 31 декабря средства ПВО уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов. ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам энергетики в Запорожской области, большая часть жителей региона осталась без света. В результате атаки дронов в Туапсе пострадали два человека. Подробности — в материале NEWS.ru.

ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 31 декабря

Российские средства противовоздушной обороны пресекли масштабную попытку атаки со стороны Украины в ночь на 31 декабря, было сбито 86 дронов, сообщили в Минобороны РФ. География работы систем ПВО охватила акваторию Черного моря и территории четырех регионов.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информировали в ведомстве.

Наиболее массированному удару подверглось Черноморское направление, где дежурные подразделения ликвидировали 56 беспилотников. Еще 17 аппаратов были сбиты над территорией Брянской (девять дронов) и Липецкой (восемь) областей. Кроме того, восемь дронов уничтожены в небе над Республикой Крым, еще пять БПЛА — в воздушном пространстве Краснодарского края.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области, в результате чего три человека получили ранения, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. При атаке были выбиты окна, повреждены кровля и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках. Один дом частично разрушен. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

«В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались», — говорится в сообщении.

В Подмосковье ранен мирный житель в результате атаки дронов ВСУ

Над территорией Московской области был уничтожен 21 вражеский БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, воздушные цели ликвидировали в семи различных районах.

«Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбит и подавлен 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове», — сказано в публикации.

Воробьев отметил, что обломки одного из сбитых БПЛА рухнули в деревне Пагубино. В результате 57-летний мужчина получил осколочные ранения спины и руки, его доставили в травмоцентр Красногорской больницы, где медики оперативно оказали помощь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотники ВСУ атаковали жилой сектор и порт Туапсе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

«Пострадавших госпитализировали, угрозы для жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном», — сказано в публикации.

ВСУ оставили без света жителей Запорожской области

ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам энергетики в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате атак большая часть населенных пунктов региона временно осталась без электричества.

«Дорогие жители Запорожской области! Противник нанес более 20 ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области», — сказано в публикации.

