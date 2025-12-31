Лукашенко рассказал о предложении Путину ударить «Орешником» по Киеву

Президенту России Владимиру Путину предлагали ударить «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, российский лидер категорически отверг эту инициативу.

Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею, — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что в ходе украинского кризиса ни одна из сторон не атаковала главу другого государства. Однако теперь была предпринята попытка удара по резиденции президента России, подчеркнул Лукашенко.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что боевые блоки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» обладают способностью поражать цели, находящиеся на значительной глубине, достигающей 30 метров. Он отметил, что благодаря дальности полета до 5,5 тыс. километров, «Орешник» способен осуществлять мониторинг всей европейской территории.