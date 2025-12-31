Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 31 декабря, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 31 декабря

Российские военные в ночь на 31 декабря нанесли удары по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуры в Одесской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«В период 30 декабря — 31 декабря зафиксировано 25 эпизодов ударов. Одесская область — 17 ударов. Районы: Одесса, Одесский район, пригород Одессы, Маяки. Пораженные цели: ангары с техникой и автотранспортом в пригороде Одессы (в том числе направление поселка Дачное), склады и логистические площадки в районе Маяков, пункты временного размещения и обслуживания БПЛА, элементы ПВО, работавшие в активном режиме», — отметил он.

В Николаевской области, по данным подпольщика, нанесены удары по местам дислокации подразделений ВСУ, артиллерийским установкам и расчетам, складам с боеприпасами. В Черкасской области — по логистическому узлу. В Киеве поражен объект критической инфраструктуры, в Киевской области — военная инфраструктура в районе Белой Церкви, добавил Лебедев.

Фото: Социальные сети

В результате ночных ударов Одесса встретит Новый год без света, тепла и воды, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«„Герани“ поразили критическую инфраструктуру Одессы — под удар попали подстанции, а также отделение „Новой почты“, через которую ведется логистика ВСУ. Удары по объектам наносятся беспрерывно вторые сутки, Одесса выйдет из блэкаута еще нескоро», — говорится в сообщении канала.

По данным военного блогера Олега Царева, в ночь на 31 декабря в Киевской области были поражены множественные цели.

«Множественные цели поражены в Киеве и области. На левом берегу Киева пятые сутки продолжаются экстренные отключения после обстрела в ночь на субботу. Частично обесточен город Белая Церковь», — сообщил он в личном Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

